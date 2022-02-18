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‏بعد انفجار دونتسيك.. مناشدة عاجلة من أوكرانيا للمجتمع الدولي

07:13 م الجمعة 18 فبراير 2022
‏بعد انفجار دونتسيك.. مناشدة عاجلة من أوكرانيا للمجتمع الدولي

وزارة الخارجية الأوكرانية

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وكالات:

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية المجتمع الدولي للاستجابة للتهديدات الروسية، في أعقاب انفجار وقع شرقي البلاد قرب منطقة سيطرة الانفصاليين، وذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية.

ذكرت وسائل إعلام روسية، وقوع انفجار ضخم بمدينة دونيستك قرب مقر الحكومة التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وكان مراسل RT أفاد بإطلاق صافرات الإنذار في مدينة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا بعد الإعلان عن بدء إجلاء مواطنيها المدنيين إلى روسيا تحسبا لهجوم من قبل قوات حكومة كييف.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك جاء خلال اختبار السلطات المحلية نظام إنذار المواطنين أو نتيجة لوقوع أي حادث.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا عن بدء إجلاء المواطنين إلى روسيا، تحسبا لهجوم واسع وشيك من قبل قوات الحكومة الأوكرانية.

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