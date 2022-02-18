موسكو تعلّق على طرد نائب السفير الأمريكي: "رد انتقامي"

موسكو - أ ش أ

وصف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، طرد نائب السفير الأمريكي لدى روسيا بارت جورمان بأنه رد على استفزاز الطرف الآخر.

وقال بيسكوف للصحفيين، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة:" لا يمكن أن يكون هذا إجراءً استفزازيا، بل هو رد على استفزاز، هو رد انتقامي".

وكانت الخارجية الروسية أكدت طردت الدبلوماسي الأمريكي، وذلك بعد إعلان واشنطن أنه غادر موسكو بناء على طلب الجهات الروسية.

وشهدت عملية طرد الدبلوماسيين بين موسكو وواشنطن نشاطا كبيرا في العام الماضي، وآخرها كان في نهاية شهر ديسمبر المنصرم، بإعلان الخارجية الروسية أنه بحلول 31 يناير 2022 يجب على موظفي السفارة الأمريكية، الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات، مغادرة البلاد.