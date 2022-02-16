مسؤول أوكراني يتهم روسيا بالوقوف وراء هجمات إلكترونية استهدفت بلاده

كييف - (بي بي سي)

قال مسؤول كبير في جهاز أمن الدولة الأوكراني إن روسيا هي المستفيدة الوحيدة من تنفيذ الهجمات الإلكترونية التي استهدفت وزارة الدفاع الأوكرانية ومصرفين مملوكين للدولة يوم أمس الثلاثاء.

وكانت المخابرات الأمريكية قد أشارت إلى أن مثل هذه الأعمال قد تسبق الغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، نفى أن يكون لموسكو أي دور في الهجمات الإلكترونية، قائلاً إنه "كما هو متوقع، تواصل أوكرانيا إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء."

البنك المركزي الأوكراني قال إن الأنظمة في البنوك التي تعرضت للهجوم عادت الآن للعمل بشكل طبيعي.