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الرئيس الأوكراني يطلق احتفالات بمناسبة عدم هجوم روسيا على بلاده

03:38 م الأربعاء 16 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني يطلق احتفالات بمناسبة عدم هجوم روسيا على بلاده

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

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وكالات:

تحتفل أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بيوم الوحدة، الذي تم تأسيسه بأمر من رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي، في تاريخ توقعت الولايات المتحدة فيه "غزوا روسيا" لأوكرانيا.

ونشر زيلينسكي، اليوم الأربعاء، تسجيلا مصورا في منزله قال فيه: "الشعب العظيم لأوكرانيا العظمى! اليوم هو يوم مهم وهو يوم الوحدة".

كما كتب زيلينسكي في صحفته على "فيسبورك": "هذا يومنا. أولئك الذين يعيشون على ضفتي نهر الدنيبر الأيمن والأيسر. وفي المدن والقرى. بالقرب من الكاربات... وعلى شواطئ البحر الأسود وبحر آزوف. من هو معجب دينامو أو شاختار، ومعا - لأوكرانيا. من يحتفل بعيد الميلاد أو الفصح أو عيد الأضحى، ومعا - نؤمن بأوكرانيا! من يتواصل باللغة الأوكرانية أو تتار القرم أو الروسية أو المجرية... ويخلق معا أوكرانيا ليس بالكلمات، ولكن بالأفعال!"

وبمناسبة العيد الجديد تم في ملعب أوليمبيسكي في العاصمة كييف رفع علم الدولة الأكبر بطول 200 متر.

زعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن روسيا ستهاجم أوكرانيا في ليلة 16 فبراير الجاري. وحددت وسائل الإعلام البريطانية موعد "الغزو الروسي" – وهو الساعة الرابعة صباحا بتوقيت موسكو. وخاطب زيلينسكي على خلفية تقارير عن تصعيد محتمل، شعبه، قائلا إن أوكرانيا تتعرض للتخويف بحرب كبيرة" ليست للمرة الأولى. وأعلن قراره إقامة عطلة في هذا التاريخ من أجل "إظهار الوحدة للعالم كله".

ويتم بث الاحتفالات بالعيد الجديد في جميع القنوات التلفزيونية الأوكرانية.

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