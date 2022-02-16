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الناتو : روسيا تواصل حشدها العسكري بالقرب من أوكرانيا

01:55 م الأربعاء 16 فبراير 2022
الناتو : روسيا تواصل حشدها العسكري بالقرب من أوكرانيا

حلف الناتو

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بروكسل- (د ب أ):

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إن الحلف "لم يلحظ أي خفض للتصعيد على الأرض" على الرغم من تصريحات روسيا بشأن سحب القوات المتمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأضاف ستولتنبرج للصحفيين: "على العكس من ذلك، يبدو أن روسيا تواصل الحشد العسكري.. ما نراه هو أنهم زادوا عدد القوات، وهناك المزيد من القوات في طريقها".

كما ذكر أن حلف الناتو سوف يواصل مراقبة الوضع والضغط من أجل الحلول الدبلوماسية.

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