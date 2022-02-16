روسيا تعلن سحب معدات عسكرية من شبه جزيرة القرم

11:07 ص الأربعاء 16 فبراير 2022
روسيا تعلن سحب معدات عسكرية من شبه جزيرة القرم

وزارة الدفاع الروسية

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وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء سحب المعدات العسكرية من شبه جزيرة القرم بعد التدريبات.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الوزارة أن جزءا من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا باشرت العودة إلى ثكناتها.

وقال الناطق باسم الوزارة وفقا لوكالة الأنباء الروسية، إن وحدات أقاليم الجنوب والغرب العسكرية أنجزت مهمتها وباشرت عمليات التحميل عبر وسائل النقل البرية والسكك الحديد والعودة إلى ثكناتها.

وزارة الدفاع الروسية معدات عسكرية شبه جزيرة القرم روسيا

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