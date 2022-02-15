بدء جلسة محاكمة معارض الكرملين أليكسي نافالني بتهم جديدة

صحافيون ينتظرون أمام مجمع السجون الذي يحتجز فيه ال

موسكو- (أ ف ب):

بدأت الثلاثاء جلسة محاكمة معارض الكرملين أليكسي نافالني بتهم جديدة، من داخل سجنه الواقع قرب موسكو، في قضية يمكن أن تُضيف أكثر من عشر سنوات سجن إلى عقوبته.

وظهر نافالني في اتصال فيديو بلباس السجن خلال الجلسة، وفق مراسل وكالة فرانس برس.

ويواجه المعارض المسجون منذ عام بعد نجاته من محاولة تسميم يتهم الكرملين بالوقوف وراءها، تهم احتيال جديدة.

يمضي نافالني حاليا عقوبة بالسجن لعامين ونصف العام، غير أن الاتهامات الجديدة يمكن أن تبقيه خلف القضبان لفترة أطول بكثير.

وتقام الجلسة التي تعقدها محكمة منطقة ليفورتوفسكي التابعة لموسكو، داخل مجمع سجون يخضع لتدابير أمنية صارمة في بوكروف على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق موسكو.

وظهرت في اتصال الفيديو زوجة نافالني، يوليا نافالنايا، داخل قاعة المحكمة بعد يوم على طلبها السماح لها بحضور المرافعات.

انتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمة بوصفها "محاكمة صورية يحضرها حراس سجن أكثر من وسائل الإعلام".

وتعود القضية الجديدة المرفوعة ضد نافالني إلى ديسمبر 2020 عندما كان المعارض البالغ 45 عاما يتعافى في ألمانيا بعد نجاته من محاولة تسميم بغاز أعصاب.

يتهم المحققون نافالني بسرقة أكثر من 4,7 ملاييين دولار من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية. وتحمل الاتهامات عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.

ويأتي بدء الجلسات فيما تتكثف المحادثات بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية، وعلى وقع وصول المستشار الألماني أولاف شولتس إلى موسكو الثلاثاء لمحادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين.