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إثيوبيا تلغي حالة الطوارئ المرتبطة بالحرب

12:16 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
إثيوبيا تلغي حالة الطوارئ المرتبطة بالحرب

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أديس أبابا- (أ ف ب):

ألغى البرلمان الإثيوبي الثلاثاء حالة الطوارئ التي فرضت في نوفمبر الماضي في أعقاب تهديد متمردي تيجراي بالزحف نحو العاصمة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

وكتبت الوزارة في تغريدة أن "مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق اليوم على رفع حالة الطوارئ التي فرضت قبل ستة أشهر".

وجاء تصويت النواب بعد مقترح لحكومة أبيي أحمد الشهر الماضي، بتخفيف حالة الطوارئ التي أعلنت في الأساس لمدة ستة أشهر.

وأعلنت حالة الطوارئ في 2 نوفمبر في أعقاب سيطرة مقاتلين من "جبهة تحرير شعب تيجراي" على بلدتين استراتيجيتين على بعد حوالي 400 كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا.

وتسبب ذلك الإجراء باعتقالات واسعة طالت مواطنين من إتنية تيجراي في أديس أبابا وغيرها، ما استدعى إدانات من مجموعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.

وترافقت حالة الطوارئ مع حملة عسكرية واسعة شملت ضربات بطائرات مسيرة، تمكنت من صد مقاتلي الجبهة إلى داخل تيجراي، فيما أثار انسحاب المتمردين في ديسمبر الأمل بطي صفحة حرب مستمرة منذ 15 شهرا.

غير أن الجبهة أعلنت الشهر الماضي عن عملية عسكرية في منطقة عفر المجاورة، قالت إنها رد على هجمات لقوات موالية للحكومة، ما بدد الآمال بوقف لإطلاق النار.

هذا المحتوى من

AFP
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