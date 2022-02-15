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البنتاجون: لا زلنا لا نعتقد أن قرارا نهائيا اتُخذ بشأن غزو روسيا لأوكرانيا

07:04 ص الثلاثاء 15 فبراير 2022
البنتاجون: لا زلنا لا نعتقد أن قرارا نهائيا اتُخذ بشأن غزو روسيا لأوكرانيا

وزارة الدفاع الأمريكية

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واشنطن-(أ ش أ):

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) جون كيربي إنه ليس هناك اعتقاد لدى الوزارة أن قرارا نهائيا قد اتُخذ بشأن غزو روسيا لأوكرانيا.

جاء هذا ردا على ما أعلنه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -في خطاب لشعبه عبر منصة "فيسبوك"- أن غدًا الأربعاء هو اليوم الذي ستقوم فيه روسيا بغزو أوكرانيا.

وأضاف كيربي، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لن أخوض في الحديث عن تقييم استخباراتي، ولا عن تاريخ بعينه، ولا أعتقد أن هذا أمر جيد، لكنني سأقول إنه من الممكن تماما أن يتحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدون إنذار".

يُذكر أن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية، بما زاد من دواعي القلق لدى الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) من أن روسيا تخطط لهجوم عسكري.

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