"بلومبرج": أمريكا تدرس منح أوكرانيا ضمانات قروض بمليار دولار

واشنطن - (د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس تقديم ضمانات قروض بقيمة مليار دولار لحكومة أوكرانيا بهدف المساعدة في تنشيط الاقتصاد الأوكراني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أبلغ أعضاء الكونجرس بمقترح ضمانات القروض عبر الهاتف في وقت سابق اليوم الاثنين.

ووصف سوليفان ضمانات القروض بأنها جزءا من حزمة أوسع نطاقا لدعم الاقتصاد الكلي الأوكراني في ظل تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

يأتي ذلك فيما تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا ، لكنه ظل حازما بشأن معارضة برلين إرسال أسلحة فتاكة للبلاد.

وشملت زيارة شولتس إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دامت أكثر من ساعتين حيث يخيم التهديد المحتمل بغزو روسي على البلد الواقع في شرق أوروبا.

وفي تصريحات للصحفيين أدلى بها عقب الاجتماع، قال المستشار الألماني إن بلاده ستمنح كييف قرضا غير مشروط قيمته 150 مليون يورو (170 مليون دولار) علاوة على قرض آخر قيمته 150 مليون يورو لم يسدد بعد.

وأضاف المستشار الألماني "هذه أوقات عصيبة أزور فيها أوكرانيا"، مؤكدا من جديد أن ألمانيا تقف بصلابة إلى جانب كييف.

وقال شولتس إنه ليس هناك أي بلد في العالم منح مساعدات مالية لأوكرانيا خلال الأعوام الثمانية الماضية أكثر من ألمانيا. وبلغت قيمة المساعدات خلال تلك الفترة أكثر من ملياري يورو.

وأضاف شولتس أنه لا توجد حاليا أي خطط لقبول أوكرانيا في أحلاف غربية، مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، رغم ما تعنيه موسكو ضمنا بمطالبها الأمنية في الأزمة الأوكرانية.