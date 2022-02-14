أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

مجلس السلم الأفريقي يبحث غدًا مستجدات الأوضاع في الصومال

09:57 م الإثنين 14 فبراير 2022
مجلس السلم الأفريقي يبحث غدًا مستجدات الأوضاع في الصومال

مجلس السلم والأمن الأفريقي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكد مجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الأفريقي، مناقشة مستجدات الأوضاع في الصومال، غدًا الثلاثاء، برئاسة مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير أديوي بانكول.

وأوضح الحساب الرسمي لمجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الافريقي على "تويتر" أن الجلسات يشارك فيها السفير جان كاماو، الممثل الدائم لكينيا لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن عن شهر فبراير، والممثل الخاص لمفوض الاتحاد الأفريقي ورئيس بعثة الاتحاد في الصومال (أميصوم) السفير فرانسيسكو ماديرا، وممثل الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وأشار إلى من بين الموضوعات التي تتصدر جدول الأعمال، مناقشة دور بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال الفترة المقبلة، والتحديات الأمنية التي تواجهها الصومال، وتعزيز جهود بناء المؤسسات والقدرات وتحقيق التنمية المستدامة.

هذا المحتوى من

Asha
مجلس السلم الأفريقي الصومال الاتحاد الافريقي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2131

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2310

متعافون اليوم

454952

إجمالي الإصابات

23349

إجمالي الوفيات

387700

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • انفراد- متهم شقة "كنوز الزمالك": لدي هواية مرضية لجمع الأعمال الفنية.. وكنت ناوي أعمل متحف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا