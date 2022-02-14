إندونيسيا: توقعات بتصدير كميات أقل من القصدير بسبب تأخيرات في خطة عمل لعمال المناجم

جاكرتا- (د ب أ)

من المتوقع أن تصدر إندونيسيا كميات أقل من القصدير هذا العام، بسبب حدوث بعض التأخيرات في الموافقة على خطة عمل خاصة بعمال المناجم، بحسب ما قاله جابين سوفيانتو، الأمين العام لاتحاد مصدري القصدير بإندونيسيا، اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، بأنه من المحتمل أن تنخفض صادرات القصدير إلى ما يتراوح بين 65 ألف و70 ألف طن في عام 2022، مقابل 74 ألف و672 طن في العام السابق.

ويقول سوفيانتو: "بالنسبة للعديد من الشركات، تعد هذه هي أول مرة يقدمون فيها خطة عمل إلى الحكومة المركزية، في العام الماضي، تمت الموافقة على بعض المقترحات من جانب الحاكم فقط".

ندونيسيا: توقعات بتصدير كميات أقل من القصدير بسبب تأخيرات في خطة عمل لعمال المناجم

وتطلب الحكومة من الشركات تضمين مستندات معتمدة بشأن احتياطيات المناجم والموارد في مقترحات خطة العمل.