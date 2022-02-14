روسيا وأوكرانيا: دول مجموعة السبع الكبرى تحذر موسكو من مغبة غزو الأراضي الأوكرانية

كييف- (بي بي سي):

وجهت مجموعة الدول السبع الكبرى تحذيرا لروسيا من أنها على أٌهبة الاستعداد لفرض عقوبات على روسيا سيكون لها عواقب وخيمة على اقتصادها، إذا غزت موسكو أوكرانيا.

وقال وزراء مالية دول مجموعة ، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان صدر صباح الاثنين إنهم ينظرون إلى الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية على أنها مدعاة لتنامي قلق دول المجموعة.

وتنفي روسيا أنها تخطط لغزو رغم حشدها لأكثر من مائة ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا .

ومن المقرر أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتز بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم الإثنين، في أحدث مسعى دبلوماسي لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

وبعد ذلك سيلتقي شولتز بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو غدا الثلاثاء.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد حذر قبل يوم من زيارة من المقرر أن يقوم بها إلى كييف الاثنين روسيا من مغبة شن هجوم على أوكرانيا، قائلا إن أي عمل عسكري سيواجه بعقوبات فورية و "ردود فعل قاسية".

وتجري روسيا الآن تدريبات مشتركة مع بيلاروسيا في الشمال، لكن موسكو تنفي أن يكون وجود تلك القوات للغزو.

ووصف كبير مستشاري السياسة الخارجية في الكرملين، يوري أوشاكوف، التحذيرات الغربية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا بـ "هستيريا وصلت ذروتها".