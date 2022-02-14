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البحرية الإسرائيلية تعتقل 7 صيادين فلسطينيين قبالة ساحل غزة

01:46 م الإثنين 14 فبراير 2022
البحرية الإسرائيلية تعتقل 7 صيادين فلسطينيين قبالة ساحل غزة

قوات البحرية الإسرائيلية

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غزة- (د ب أ):

اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية اليوم الاثنين سبعة صيادي أسماك فلسطينيين قبالة ساحل قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات البحرية اعتقلت الصيادين واستولت على مركبهم من البحر شمال مدينة غزة، بدعوى تجاوزهم مسافة الصيد المسموحة.

ويشكو الصيادون الفلسطينيون في غزة، الذين يزيد عددهم على أربعة آلاف، من فرض إسرائيل قيودا مشددة على عملهم ضمن حصارها للقطاع الساحلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وتقول إسرائيل إن إجراءاتها تستهدف منع محاولات التهريب عبر البحر.

قوات البحرية الإسرائيلية اعتقال صيادين فلسطينيين غزة

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