اليمن: مقاتلات التحالف العربي تستهدف مبنى وزارة الاتصالات في صنعاء

صنعاء- (د ب أ):

هزت انفجارات عنيفة، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، العاصمة اليمنية صنعاء، إثر غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية (التحالف العربي).

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين جويتين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما استهدفت غارة أخرى جبل النهدين المطل على دار الرئاسة جنوب صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن انفجارات عنيفة سمعت، فيما شوهدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من على الموقع المستهدف.

وذكرت المصادر، أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء صنعاء بشكل مكثف وعلو منخفض.

من جانبه، قال التحالف الداعم للشرعية، إن "الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية".

وأضاف التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "دمرنا منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات".

وأوضح التحالف أن "الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني".

كما أعلن التحالف أنه "أجرى اتصالاً بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي مطالباً بإخلاء الموقع من المدنيين".

وطالب التحالف، المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء "بإخلائها فورا".

وقد ذكر التحالف مساء أمس الأحد أنه سيقوم بتدمير موقع لجماعة الحوثي مرتبط باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي (جنوب غرب) المملكة، والذي تسبب في إصابة 12 شخصا من عدة جنسيات.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق من أمس الأحد تنفيذ 21 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في مدينة حجة باليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن "الاستهدافات في حجة دمرت 12 آلية وسجلت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين".

وتصاعد القتال والقصف المتبادل بين الحوثيين الذين يتلقون الدعم من إيران من جهة، وقوات التحالف العربي من جهة ثانية، مخلفا خسائر مادية وبشرية كبيرة، تزامناً مع الدعوات الأممية والدولية المطالبة بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ومنذ أكثر من سبع سنوات، يشهد اليمن صراعاً مسلحاً بين الجانين، أدى إلى جر البلاد نحو ما يوصف بـ "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، وفقاً للأمم المتحدة، فضلاً عن تسببه بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين.