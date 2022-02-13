طالبان تطلق سراح 4 حقوقيات أفغانيات

06:03 م الأحد 13 فبراير 2022
طالبان تطلق سراح 4 حقوقيات أفغانيات

حركة طالبان

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كابول - (د ب أ)

أطلقت حركة طالبان سراح أربع ناشطات أفغانيات من المدافعات عن حقوق المرأة بعد فترة طويلة من الغموض بشأن مكانهن وسلامتهن، حسبما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان اليوم الأحد.

وقبل نحو شهر، تم اعتقال ناشطتين أفغانيتين هما باروانا إبراهيم خيل وتامانا بارياني وتم نقلهن قسرا من منزليهما في كابول. كما تم اعتقال شقيقتي برياني. ونشرت برياني مقطع فيديو توسلت فيه لمساعدتها قبل اعتقالها.

كما تم اعتقال ناشطتين أخريين هما مورسال أيار وزهرة محمدي في بداية فبراير الجاري.

وقوبلت الاعتقالات التعسفية للناشطات اللائي كن يتظاهرن ضد سياسات حركة طالبان بحالة من الغضب الدولي.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة في بيان اليوم الأحد "بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان تدعو إلى احترام حقوق كل أفغاني".

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