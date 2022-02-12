موسكو تعلن عن رصد واعتراض غواصة أمريكية بالمياه الروسية

06:41 م السبت 12 فبراير 2022
موسكو تعلن عن رصد واعتراض غواصة أمريكية بالمياه الروسية

غواصة أمريكية - أرشيفية

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت روسيا عن رصد واعتراض غواصة أمريكية في المياه الروسية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت نقلا عن وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية .

وأوضحت وكالة انترفاكس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن الغواصة الأمريكية غادرت المياه الروسية بعد ما تم اعتراضها.

وفى الوقت ذاته ذكرت بلومبرج نقلا عن تقرير إخباري روسى أن وزارة الدفاع الروسية استدعت الملحق العسكرى الأمريكى بموسكو .

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل .

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