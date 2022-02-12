الأزمة الأوكرانية.. بدء محادثة هاتفية بين بايدن وبوتين

وكالات

بدأت قبل قليل، محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، وسط تصاعد التوتر على الحدود الأوكرانية مع استمرار الحشود الروسية العسكرية.

وتهدف المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والروسي، إلى خفض التصعيد والتوترات بشأن أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي، حدد 16 فبراير الجاري موعدًا محتملاً للغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع دول عدة إلى حث رعاياها على مغادرة كييف قبل اندلاع حربًا.