بالصور.. شكري يؤكد أهمية قوة مصر العسكرية للمنطقة والإطار الأوروبي

وكلات

تصوير - كريم أحمد

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في ختام مباحثاتهما بقصر التحرير بالقاهرة.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم السبت، عمق علاقات التعاون بين مصر وألمانيا والتنسيق المشترك بين البلدين.

ورحب شكري في بداية المؤتمر بنظيرته الألمانية فى أول زيارة لها إلى مصر منذ توليها مهام منصبها مؤخرا، مؤكدا على الأهمية التى توليها مصر للعلاقات مع المانيا، لافتا إلى أن الوزيرة الألمانية شرفت باستقبال الرئيس الفتاح السيسى لها فى وقت سابق اليوم حيث تم بحث التعاون بين البلدين فى مجالات عديدة.

وقال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر أكدت فى كثير من المناسبات انها لا تقيم علاقات على أساس المشروطية ولكن على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول ووفقا لقوعد وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.

جاء ذلك تعقيبا على سؤال من الإعلام الألمانى موجه لوزيرة الخارجية الألمانية، مع حول ما يطالب به البعض فى ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة وربطها بحقوق الإنسان.

وأضاف شكرى: "أننا عندما نتعاون يكون ذلك على أرضية من التفاهم المشترك للتحديات التى تواجهنا، وكان لجوء مصر إلى ألمانيا للحصول على احتياجاتها من التسليح بغرض حماية أمنها القومى وحدودها، فالعقيدة العسكرية المصرية مبنية على الدفاع عن أراضى مصر، ومصر لا تقوم بأى عمل من أعمال الاعتداء".

وأشار إلى أن "وجود مصر قوية عسكريا أسهم بالتأكيد فى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل وفي الإطار الأوروبى، فما تستطيع مصر أن توفره من أمن واستقرار فى هذه المنطقة كان له مردودا مباشر على الأمن والاستقرار فى أوروبا، وبالتالى فان تعزيز قدرات مصر فى هذا الشأن يصب أيضا في نطاق تعزيز الأمن الأوروبى.. مشيرا إلى ما قامت به القوات البحرية المصرية من جهود لاعاقة أى نوع من أنواع الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016 إلى أوروبا هو من الأمور التى تهم الشركاء في أوروبا، وأيضا عندما استطاعت مصر أن تواجه بدماء أبنائها من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الابرياء فى الهجمات الشرسة التى قامت بها التنظيمات الإرهابية التى استهدفت الأمن والاستقرار كان بفضل ما توفر لديها من تعزيز قدراتها العسكرية.

وأوضح: "أن مصر سوف تظل تلعب هذا الدور وأيضا تعقب نفاذ التنظيمات الإرهابية إلى الساحة الأوروبية والاثر المدمر للحالات التى نفذت على المواطن الأوروبى والألمانى، وإذا كانت هناك رغبة فى تخفيض قدرة مصر فى ذلك فهذا القرار يتخذ من يتخذه وليس لنا إلا أن نجد الوسائل التى تمكننا من الدفاع عن أنفسنا وفى أن نستمر فى الاطلاع بدرونا المسئول فى حفظ السلم والأمن فى الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم من خلال شراكات ايجابية تقوم على المصالح المشتركة ومتفق عليها ومتسقة مع القوانين الدولية".

وكانت الوزيرة الألمانية قد قالت إن ألمانيا بصدد وضع سياسية تقييدية على صادرات الأسلحة الألمانية للدول التى تستورد منها الأسلحة، وأن هناك قانون يجرى تشريعة ولم يصدر بعد فى هذا الشأن.

وأضافت أن ألمانيا تولى اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان فى كل أنحاء العالم.. مشيرة إلى الأهمية التى توليها حكومة بلادها لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية وصلت إلى القاهرة مساء أمس الجمعة، في زيارة لمصر تستغرق يومين، في ختام جولة بالمنطقة.