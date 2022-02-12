الأمم المتحدة تؤكد إطلاق سراح اثنين من الصحفيين العاملين معها بأفغانستان

06:20 ص السبت 12 فبراير 2022
الأمم المتحدة تؤكد إطلاق سراح اثنين من الصحفيين العاملين معها بأفغانستان

الأمم المتحدة

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(أ ش أ):

أكدت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أنه تم إطلاق سراح اثنين من الصحفيين العاملين معها وكانا محتجزين سابقا من جانب جماعة (طالبان) الأفغانية.

وقالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة- في تغريدة على منصة "تويتر": إنها تشعر بالامتنان لجميع من عبروا عن قلقهم وعرضوا تقديم المساعدة، وأضافت "ما زلنا ملتزمين أمام الشعب الأفغاني".

وكان ذبيح الله مجاهد المسئول ضمن طالبان الأفغانية قد ذكر- في بيان، اليوم، عبر "تويتر"- أن بعض الرعايا الأجانب كانوا محتجزين؛ لعدم وجود مستندات أو تراخيص أو بطاقات هوية معهم، مشيرا إلى أنه سمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم ثم تم إطلاق سراحهم.

هذا المحتوى من

Asha
الأمم المتحدة وكالة اللاجئين طالبان أفغانستان

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