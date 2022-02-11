انفجار صهريج غاز في بيروت

01:51 م الجمعة 11 فبراير 2022
انفجار صهريج غاز في بيروت

انفجار صهريج وقود

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(وكالات):

انفجر صهريج غاز شمالي بيروت، اليوم الجمعة، على طريق "الزوق الكسليك" القريب من مدينة جونية شمالي العاصمة اللبنانية، وسمع دويه في المنطقة وعلى طول الساحل.

وفي معلومات أولية من سكان المنطقة، أصيب عدد من المواطنين وتضرر عدد من السيارات من جراء انفجار صهريج غاز على الطريق الساحلي من الضبية باتجاه جونية، الذي شهد ازدحاما خانقا وتوقفا شبه كامل للسير، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وسيطر الدفاع المدني على حريق الشاحنة بعد أن وصلت النيران إلى مبنى سكني مجاور، فيما انقطع التيار الكهربائي عن المنطقة نتيجة تضرر الأسلاك الكهربائية.

وأفادت غرفة التحكم المروري أن ما انفجر صهريج غاز، وأن الأضرار مادية فقط.

انفجار صهريج صهريج غاز بيروت لبنان

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