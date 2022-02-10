تونس تلغي حظر التجوال الليلي وتمدد منع التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع

08:13 م الخميس 10 فبراير 2022
تونس تلغي حظر التجوال الليلي وتمدد منع التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع

الشرطة التونسية

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تونس - (د ب أ):

أعلنت الحكومة التونسية رفع حظر التجوال الليلي في كامل أنحاء البلاد المعلن منذ 13 يناير الماضي والتمديد في حظر التجمعات والتظاهرات لمدة أسبوع، في آخر تحديث اليوم الخميس لإجراءات التوقي من تفشي فيروس كورونا.

وفي المقابل أعفت السلطات الوافدين على البلاد الذين تفوق أعمارهم 18 عاما واستكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا من اجبارية إبراز التحاليل المخبرية.

ويتعين على من تجاوزوا ست سنوات ولم يستكملوا التطعيم إبراز شهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري.

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