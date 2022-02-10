أول رد من الجيش الليبي على اختيار فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة

وكالات:

رحبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، بتكليف مجلس النواب لوزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة يتولى رئاستها خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتلا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، بيانًا ونقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية، جاء فيه إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وهي تتابع باهتمام شديد كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي انتهجها الليبيون لحل الأزمة الليبية الشاملة وتدفع بالوطن إلى الأمام وتحقق طموح المواطن الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار الدستور للبلاد وبدء عجلة التنمية والبناء في أجواء يسودها الأمن والاستقرار. عليه، ترحب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس، الموافق 10 فبراير 2022، بتكليف السيد فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل".

وصوت مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان على موقع المجلس، إن "مجلس النواب يصوت على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بإجماع السادة الحاضرين".