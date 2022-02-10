مطار أبها: الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم

صنعاء- (بي بي سي):

أصيب 12 شخصا بجروح في جنوب السعودية إثر اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون اليمنيون باتجاه مطار أبها اليوم الخميس.

وأعلن الحوثيون في اليمن عن استهداف المطار قائلين إنه يستخدم "للأعمال العسكرية ضد اليمن".

وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن إن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من "إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية".

ونقل البيان عن المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي قوله إنه "نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار، وأوقعت 12 إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة" واصيب سعوديان اثنان.

وبحسب مصادر التحالف فإن "هذه المحاولة لاستهداف مطار أبها الدولي والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثل جريمة حرب". ومن جهته، أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على تويتر "إستهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة". وجدد تحذير المواطنين بالإبتعاد عن المواقع العسكرية".

وقال مسؤول في المطار لوكالة فرانس برس طلب عدم ذكر اسمه "توقفت حركة الطائرات لفترة وجيزة قبل أن تستأنف مجددا". وذكرت محطة "الإخبارية" التلفزيونية الحكومية أن "الطائرة المسيرة أسقطت على مدرج المطار". وقال التحالف إنّه سيتخذ "إجراءات حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".