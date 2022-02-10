مصر تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها: انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي

03:30 م الخميس 10 فبراير 2022
مصر تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها: انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي

مطار أبها

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كتب: مصراوي:

تعرب مصر عن بالغ إدانتها لمواصلة مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي اليوم بطائرة مُسيرة نجحت الدفاعات السعودية في تدميرها.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صدر عنها اليوم الخميس، إن مصر تجدد رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة، التي تُمثل تهديدًا صريحًا لأمن واستقرار السعودية، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، فضلًا عما تُشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية، وسلامة المدنيين.

وتؤكد مصر مُجددًا على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، ُتمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

مطار أبها مصر هجوم الحوثيين قواعد القانون الدولي

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