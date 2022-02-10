التحالف العربي: استئناف الرحلات الجوية والملاحة في مطار أبها الدولي

02:56 م الخميس 10 فبراير 2022
التحالف العربي: استئناف الرحلات الجوية والملاحة في مطار أبها الدولي

التحالف العربي

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الرياض- (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استئناف الرحلات الجوية والملاحة في مطار أبها الدولي.

وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الخميس- عودة الحركة الجوية بانسيابية في مطار أبها الدولي، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بين المدنيين نتيجة الهجوم على المطار إلى 12 شخصا.

وكان التحالف العربي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - تدمير الدفاعات السعودية لطائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي؛ مشيرا إلى وجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين بمطار أبها الدولي، وذلك في تقرير أولي، جراء سقوط شظايا اعتراض الطائرة المسيرة.

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Asha
التحالف العربي الرحلات الجوية مطار أبها الدولي اليمن

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