التحالف العربي: استئناف الرحلات الجوية والملاحة في مطار أبها الدولي
الرياض- (أ ش أ):
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، استئناف الرحلات الجوية والملاحة في مطار أبها الدولي.
وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الخميس- عودة الحركة الجوية بانسيابية في مطار أبها الدولي، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بين المدنيين نتيجة الهجوم على المطار إلى 12 شخصا.
وكان التحالف العربي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - تدمير الدفاعات السعودية لطائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي؛ مشيرا إلى وجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين بمطار أبها الدولي، وذلك في تقرير أولي، جراء سقوط شظايا اعتراض الطائرة المسيرة.
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