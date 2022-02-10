الأزمة التونسية: الرئيس يشكل سلطة مؤقتة لتسيير عمل المجلس الأعلى للقضاء

تونس- (بي بي سي):

قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال إن المجلس الأعلى للقضاء سيبقى، باعتباره مؤسسة دستورية. لكنها ذكرت أن القانون الذي ينظم عمل المجلس سيغير، كما سيؤسس الرئيس التونسي سلطة مؤقتة لتسيير عمل المجلس لحين إعداد مرسوم للمجلس الأعلى للقضاء بقانونه الجديد.

وينظم القضاة اليوم في تونس وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة في العاصمة، في حين يتواصل تعليق عمل المحاكم منذ أمس الأربعاء. وأغلقت السلطات التونسية يوم الاثنين المجلس الأعلى للقضاء ومنعت الموظفين من دخول مكاتبهم.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في وقت متأخر من ليلة الأحد الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء مبررا ذلك أنه يخدم أطرافاً معينة بعيدا عن الصالح العام، بحسب تعبيره.