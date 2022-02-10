الدبيبة: رئيس وزراء ليبيا ينجو من هجوم مسلح قبيل التصويت على مرشح جديد لرئاسة الحكومة

طرابلس- (بي بي سي):

نجا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة من محاولة اغتيال تعرّض لها في ساعات مبكرة من اليوم الخميس.

وهاجم مسلحون سيارة كان يستقلها الدبيبة وأطلقوا عليه الرصاص، لكنه نجا دون إصابات، بحسب مصدر مقرّب منه.

وأفاد المصدر لوكالة رويترز للأنباء أن الحادث وقع بينما كان الدبيبة عائدًا إلى منزله، مضيفا أن المهاجمين لاذوا بالفرار.

ويأتي ذلك وسط نزاع تتزايد حدّته بين الفصائل الليبية للسيطرة على الحكومة.

وقال المصدر إن الحادث أُحيل إلى التحقيق. وفتح النائب العام تحقيقا في الحادثة للكشف عن هوية المنفذين.

وحال التأكد من كونها محاولة اغتيال للدبيبة، فإن ذلك من شأنه تأجيج الصراع على السلطة في ليبيا.

وبثّ تليفزيون الجزيرة لقطات لما قال إنها سيارة الدبيبة بينما تظهر عليها آثار طلقات رصاص. لكن لم يتسنَّ بعد التثبت من صحة اللقطات.

لكن سياسيين ليبيين نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي ما يفيد بأن موكب الدبيبة تعرّض لهجوم فجر الخميس في طرابلس أثناء عودته من مكان استراحته.

وتأتي هذه العملية قبيل ساعات من بدء عملية التصويت على مرشح جديد لمنصب رئيس الحكومة في ليبيا.

وكان الدبيبة أعلن أمس الأول عن تجاهله نتيجة التصويت الذي سيجري اليوم في البرلمان لاختيار بديل له، وأنه لن يسمح بمراحـل انتقالية جديدة، وأن حكومته مستمرة في عملها "إلى حين التسليم لسلطة منتخبة".

يذكر أن الدبيبة عُيِّن في مارس العام الماضي رئيساً لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها الإشراف على فترة ما قبل الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي.