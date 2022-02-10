الفاتيكان تبحث إمكانية زيارة البابا إلى لبنان

12:09 ص الخميس 10 فبراير 2022
الفاتيكان تبحث إمكانية زيارة البابا إلى لبنان

ريتشارد بول غالاغيرر

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روما - (د ب أ)

تدرس الفاتيكان تنظيم زيارة للبابا فرنسيس الأول إلى لبنان. وأشار بيان للكرسي الرسولي مساء اليوم الأربعاء إلى زيارة بابوية محتملة للبنان، حال سمحت الظروف، ربما في وقت لاحق العام الجاري.

وتحدث البيان عن لقاء بين وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد جالاجير مع أعضاء السلك الدبلوماسي في الكرسي الرسولي. وزار جالاجير، لبنان في الفترة من 31 يناير وحتى الرابع من فبراير.

وقال جالاجير: "كانت تجربة مهمة للغاية. وأتاحت لي فهم الواقع في لبنان".

ويرى جالاجير أن لبنان تفتقر إلى الإجماع على حلول للمشكلات التي تعاني منها البلاد، مع اعتبار أن الانتخابات البرلمانية المقبلة خطوة ضرورية تجاه استعادة الاستقرار.

يشار إلى أن البابا فرنسيس أعرب مرارًا عن رغبته في زيارة لبنان.

يذكر أن لبنان يتعرض منذ عامين تقريبًا لأزمة اقتصادية ومالية ربّما هي من بين الأزمات الثلاث، الأكثر حدةً عالميًّا منذ منتصف القرن التاسع عشر. وأدَّت تغيرات أسعار الصرف إلى قفزة كبيرة للتضخم الذي يُقدَّر معدله بلغ في المتوسط 145% في 2021، ليسجل ثالث أعلى معدل على مستوى العالم بعد فنزويلا والسودان.

بول ريتشارد جالاجير وزير خارجية الفاتيكان لبنان

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