ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الداخلية السعودي

07:43 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
ولي عهد أبوظبي يلتقي وزير الداخلية السعودي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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السعودية - (أ ش أ)

التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المباحثات، التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، تناولت "العلاقات الأخوية الراسخة" بين البلدين وسبل تعزيزها على جميع المستويات بما يدعم مصالحهما المشتركة.

فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى خلال اللقاء استعراض "العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين".

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Asha
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وزير الداخلية السعودي السعودية القوات المسلحة الإماراتية

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