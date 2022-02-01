الفاتيكان: البابا يرغب بزيارة لبنان قريبا

وكالات:

نقل وزير خارجية الفاتيكان، بول ريتشارد غالاغير، الثلاثاء، خلال زيارته بيروت للرئيس اللبناني ميشال عون، قلق البابا فرنسيس على الوضع في لبنان، مؤكدا أنه يرغب بزيارة لبنان قريبا.

وقال وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير في تصريح من قصر بعبدا: "البابا فرنسيس طلب مني أن أعبر لكم عن قربه منكم وقلقه على الوضع، وهو يعتقد أن الاصلاحات ستساعد لبنان، إلى جانب دعم المجتمع الدولي، في المحافظة على هويته الخاصة".

وأكد أن "أي إضعاف للحضور المسيحي من شأنه أن يدمر التوازن الداخلي وهوية لبنان وأود أن انتهز الفرصة لأعبر عن تعاطفي مع ضحايا الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت، وعسى أن يحظى جميع اللبنانيين وأهالي الضحايا بالتعزية وتحقيق العدالة".

وأضاف: "البابا فرنسيس سبق وقال إن لبنان كان ولا يزال ويجب أن يبقى مشروع سلام، ورسالته هي أن يكون للتسامح والتعددية وواحة للأبدية حيث تلتقي جميع الطوائف والأديان واضعة المصلحة العامة فوق مصالحها الخاصة". وقال: "البابا فرنسيس أكد لي أنه يرغب بزيارة لبنان قريبا".