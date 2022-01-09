الرئيس الجزائري: توفير كافة الوسائل للتغلب على وباء كورونا

الجزائر - (أ ش أ):

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزم بلاده على توفير كل الوسائل للتغلب على وباء كورونا، داعيا المواطنين إلى إنجاح عملية التلقيح باعتبارها "المنفذ الوحيد للتغلب على الجائحة".

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة اختتام أعمال "الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية"، اليوم /الأحد/ والذي استمر على مدار يومين بالجزائر العاصمة، وبحضور رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري) صالح قوجيل، ورئيس الحكومة، وزير المالية، أيمن عبد الرحمن ، وعدد من الوزراء .

وشدد تبون على ضرورة تضافر الجهود، ومشاركة الجميع في تحسين المنظومة الصحية، ونوعية العلاج، والحفاظ على نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف.

وثمن على أهمية التكفل بكافة انشغالات العاملين بقطاع الصحة على غرار المسائل المالية، والقوانين الأساسية والمراجعة الجذرية للمسار الوظيفي وذلك قبل نهاية العام الجاري.