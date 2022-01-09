السعودية تحقق في مشاركة فرقة راقصة في مهرجان ترفيهي بمدينة جازان



الرياض - (بي بي سي)

أعلنت السلطات السعودية فتح تحقيق حول ما وصفته بمشاركة فرقة راقصة في مهرجان ترفيهي في مدينة جازان في جنوب المملكة.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث راقصات أجنبيات على الأقل بملابس رقص زرقاء يسرن وسط شارع عام.

وجاء العرض الراقص في إطار مهرجان شتاء مدينة جازان الساحلية المطلة على البحر الاحمر جنوب البلاد.

وتشهد المملكة التي كانت لعقود محافظة للغاية، اصلاحات اجتماعية غير مسبوقة تضمنت اقامة حفلات غنائية وفنية تشهد اختلاطا بين الرجال والنساء.

وقرر أمير منطقة جازان في وقت مبكر السبت "سرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان".