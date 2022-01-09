وزير خارجية قبرص يقدم استقالته لخوض الانتخابات الرئاسية

أثينا - (د ب أ):

أعلن وزير خارجية قبرص، نيكوس كريستودوليدس، اليوم الأحد أنه سوف يقدم استقالته للتركيز على محاولته لخوض الانتخابات الرئاسية.

وقال كريستودوليدس، 48 عاما، في بيان صادر عن وزارة الخارجية في نيقوسيا "لا أخفي حقيقة أنني مهتم بخوض انتخابات عام 2023.

وذكر السياسي المنتمي لحزب "التجمع الديمقراطي" المحافظ إنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل حول خططه، في وقت لاحق من اليوم.

وذكر الرئيس الحالي، نيكوس اناستاسياديس، أنه لا يعتزم خوض الانتخابات مرة أخرى، بعد أن قضى ولايتين في المنصب.

وبينما من المقرر ألا تجرى الانتخابات قبل 13 شهرا من الآن ، فإن الحملة الانتخابية بدأت بشكل فعال وسيواجه كريستودوليدس منافسة.

كما أعرب افيروف نيوفيتو، زعيم حزب "التجمع الديمقراطي، عن اهتمامه بخوض الانتخابات الرئاسية.

وهذا يترك أقوى حزب في قبرص مقسما بين كريستودوليدس ونيوفيتو.

ولم يتم بعد الإعلان عن ترشيح سياسيين من أحزاب سياسية أخرى.

ورئيس قبرص هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. ويتم انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب.

ولم يتضح في بادئ الأمر، من سيتولى منصب وزير الخارجية الجديد.

ويتولى كريستودوليديس المنصب منذ عام 2018.