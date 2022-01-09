مظاهرات العراق: محافظ البصرة يعلن استقالته من مجلس النواب

بغداد- (بي بي سي):

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني استقالته من مجلس النواب العراقي وبقائه محافظا للبصرة.

وفي وثيقة وجهها إلى الأمانة العامة للمجلس وحصلت بي بي سي على نسخة منها ذكر هذا الأخير أن قراره جاء نزولا عند رغبة جماهير دائرته لتحقيق الاستقرار وضمان حقوق المحافظة من الناحية الإدارية والبرلمانية.

وشهدت البصرة في، الأشهر الماضية، احتجاجات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء وإقالة محافظها أسعد العيداني بتهم تتعلق بالفساد.