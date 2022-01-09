مظاهرات العراق: محافظ البصرة يعلن استقالته من مجلس النواب

03:42 م الأحد 09 يناير 2022
مظاهرات العراق: محافظ البصرة يعلن استقالته من مجلس النواب

مظاهرات العراق

بغداد- (بي بي سي):

أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني استقالته من مجلس النواب العراقي وبقائه محافظا للبصرة.

وفي وثيقة وجهها إلى الأمانة العامة للمجلس وحصلت بي بي سي على نسخة منها ذكر هذا الأخير أن قراره جاء نزولا عند رغبة جماهير دائرته لتحقيق الاستقرار وضمان حقوق المحافظة من الناحية الإدارية والبرلمانية.

وشهدت البصرة في، الأشهر الماضية، احتجاجات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء وإقالة محافظها أسعد العيداني بتهم تتعلق بالفساد.

هذا المحتوى من

BBC
مظاهرات العراق البصرة مجلس النواب العراقي أخبار BBC

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا