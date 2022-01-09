إسرائيل: إصابات كورونا النشطة 115 ألف بينها 205 حالات خطيرة

رام الله - أ ش أ

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 115 ألف إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بينها 205 حالات خطيرة وهو ضعف العدد المسجل فى الأسبوع الماضي تقريبًا.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت- خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة- قوله: إن "موجة المتحور أوميكرون قادمة وكما تشعرون فهي معدية للغاية".

وأضافت: أن نسبة11% من فحوصات (بي.سي.آر) التي أجرتها للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية وهي نسبة مرتفعة للغاية.. ولم تسجل إسرائيل إصابات بهذه الأرقام منذ بداية الوباء قبل عامين.