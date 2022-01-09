إسرائيل: إصابات كورونا النشطة 115 ألف بينها 205 حالات خطيرة

02:46 م الأحد 09 يناير 2022
إسرائيل: إصابات كورونا النشطة 115 ألف بينها 205 حالات خطيرة

فيروس كورونا في إسرائيل

رام الله - أ ش أ

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، 115 ألف إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بينها 205 حالات خطيرة وهو ضعف العدد المسجل فى الأسبوع الماضي تقريبًا.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت- خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة- قوله: إن "موجة المتحور أوميكرون قادمة وكما تشعرون فهي معدية للغاية".

وأضافت: أن نسبة11% من فحوصات (بي.سي.آر) التي أجرتها للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية وهي نسبة مرتفعة للغاية.. ولم تسجل إسرائيل إصابات بهذه الأرقام منذ بداية الوباء قبل عامين.

هذا المحتوى من

Asha
الصحة الاسرائيلية فيروس كورونا إصابات كورونا النشطة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا