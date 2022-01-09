كورونا في السعودية: ٣٤٦٠ إصابة جديدة

12:27 م الأحد 09 يناير 2022
كورونا في السعودية: ٣٤٦٠ إصابة جديدة

وزارة الصحة السعودية

(الوكالات):

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 3460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 578753 حالة، فيما تم تسجيل 843 حالة تعافي، ليصبح إجمالي المتعافين 546614 حالة.

وأضافت الوزاؤة في بيان لها اليوم الأحد بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصبح إجمالي الوفيات 8893 حالة.

وكشفت أن عدد الحالات الحرجة بلغ 141 حالة. ودعت الجميع إلى المبادرة بإكمال جرعات اللقاح، حيث بلغ إجمالي الجرعات المعطاة 52445614 جرعة.

وزارة الصحة السعودية السعودية فيروس كورونا hwhfhj ; V kh اصابات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا