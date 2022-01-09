العالم في 24 ساعة.. مبادرة أممية لحل أزمة السودان وكورونا يضرب القصر الملكي السويدي

12:12 ص الأحد 09 يناير 2022
العالم في 24 ساعة.. مبادرة أممية لحل أزمة السودان وكورونا يضرب القصر الملكي السويدي

العالم في 24 ساعة

إعداد - محمد صفوت:

شهد العالم، السبت، عددًا من الأحداث الهامة، وواصل فيروس كورونا انتشاره في دول العالم مع ترجيحات بشأن تأثير الجرعة الرابعة من اللقاحات، فضلاً عن أحداث كازاخستان المشتعلة وتوقيف رئيس الوزراء السابق كريم ماسيموف بتهمة الخيانة، كما أطلقت الأمم المتحدة "مشاورات أولية" في السودان بهدف حل الأزمة الراهنة.

القصر الملكي السويدي فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الخارجية الايرانية إيران السودان كازاخستان

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