الأحزاب السنية ترشح الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب العراقي لدورة ثانية

بغداد - (د ب أ)

صوّت تحالفا تقدم والعزم السنيين خلال اجتماعهما، اليوم السبت، على تولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما، فيما رشحا محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب العراقي لدورة ثانية.

وذكر بيان مشترك لعزم وتقدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم التصويت بالإجماع على خميس الخنجر رئيسا للتحالف، ومحمد الحلبوسي مرشحا لرئاسة مجلس النواب".

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم السبت، عن استكمال جميع الاستعدادات لانعقاد الجلسة الأولى للبرلمان يوم غد الأحد.

وقال الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إننا في الأمانة العامة لمجلس النواب وقبل بدء الانتخابات بدأنا بالتخطيط للعمل بالأمور الفنية واللوجستية والاستعداد للجلسة الأولى"، مبيناً أن "الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم عملت محاكاة لجلسة غد الأحد".

وأشار إلى أنه "بفضل جهود الموظفين استكملت كافة الجهوزيات"، مشيراً إلى أن "الجلسة ستكون للنواب الفائزين فقط وليس هناك دعوة أو احتفالية للشخصيات السياسية والحكومية والدبلوماسية".

وأوضح أن "مهمة انعقاد الجلسة الأولى هي ترشيح رئاسة جديدة على الرغم من الخلافات الموجودة ولحد الآن لم تصل الكتل إلى نتائج نهائية ونأمل بالتوصل الى اتفاق بين الكتل قبل انعقاد الجلسة".