قطر ترحب بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات لعملية سياسية شاملة بالسودان

11:28 م السبت 08 يناير 2022
قطر ترحب بإطلاق الأمم المتحدة مشاورات لعملية سياسية شاملة بالسودان

الأمم المتحدة

الدوحة - (د ب أ)

رحبت دولة قطر بإعلان الأمم المتحدة، إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الحالية، والتوافق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) مساء اليوم السبت، عن تطلع دولة قطر إلى أن تمهد المشاورات الطريق للوصول إلى صيغة توافقية تمثل كافة أطياف الشعب السوداني الشقيق وتحقق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة.

وجدد البيان، دعم دولة قطر الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم عن إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية.

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