كورونا يغزو القصر الملكي السويدي

11:00 م السبت 08 يناير 2022
كورونا يغزو القصر الملكي السويدي

القصر الملكي السويدي

ستوكهولم - (د ب أ)

أعلن البلاط الملكي في السويد اليوم السبت إصابة ولي العهد الأميرة فيكتوريا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال البلاط الملكي في بيان إن الأميرة فيكتوريا، البالغة من العمر 44 عاما، تلقت التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تعاني من أعراض نزلة برد ولكن حالتها الصحية جيدة.

وأشار البيان إلى أن الأميرة فيكتوريا تتبع إرشادات الصحة العامة ودخلت هي وأسرتها في العزل بالمنزل.

وقد أعلن القصر الملكي في السويد يوم الإثنين الماضي أن ملك البلاد كارل السادس عشر جوستاف البالغ من العمر 75 عامًا، وقرينته الملكة سيلفيا البالغة من العمر 78 عامًا، قد أصيبا بفيروس كورونا. وقد حصل الزوجان على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد للفيروس.

القصر الملكي السويدي فيروس كورونا الأميرة فيكتوريا

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