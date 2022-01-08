ألمانيا تصنف 40 دولة "مناطق عالية الخطورة" بداية من الغد

برلين - (د ب أ)

صنفت الحكومة الألمانية دولة لوكسمبورج المجاورة وما يقرب من 40 دولة أخرى كمناطق عالية الخطورة كليًا أو جزئيًا اعتبارًا من يوم غد الأحد بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

أعلن ذلك معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض اليوم السبت.

وبمقتضى ذلك يلزم أي شخص قادم من هذه المناطق ولم يتم تطعيمه أو يتعافى بشكل كامل من المرض بالإقامة في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام ولا يمكن إسقاط ذلك إلا بإجراء فحص نتيجته سلبية بعد خمسة أيام من وصوله على أقرب تقدير.

وتشمل هذه الدول لوكسمبورج والسويد وأستراليا والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة ومقاصد العطلات الشتوية في دبي وإسرائيل وكينيا، وستوضع جميعها على قائمة الأماكن الخطرة اعتبارا من يوم غد الأحد.

وبشكل عام ارتفع عدد المناطق عالية الخطورة في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 100 دولة في ضربة واحدة.

وهذا يعني أن ألمانيا تعتبر نصف دول العالم أصبحت مناطق عالية الخطورة.

ولن يتم إزالة أي دولة من القائمة السابقة للدول عالية الخطورة إلا دولة أوكرانيا إضافة إلى النمسا من الدول المجاورة لألمانيا.

ويصاحب التصنيف كمنطقة عالية الخطورة تحذير وزارة الخارجية الألمانية من السفر إلى هذه الدول في رحلات سياحية غير ضرورية.

ويسهل هذا التصنيف على السياح إلغاء رحلاتهم التي تم حجزها بالفعل مجانا، ولكن لا يعني ذلك حظر السفر.

يتم تصنيف البلدان والمناطق ذات الخطورة العالية على أساس ارتفاع نسبة الإصابات فيها بعدوى كورونا.

إلا أن أرقام العدوى ليست هي فقط العوامل الحاسمة في إدراج الدول تحت هذا التصنيف، بل إن هناك معايير أخرى مثل سرعة انتشار العدوى والعبء الذي يتحمله النظام الصحي في تلك الدول ونقص البيانات المسجلة فيها عن حالة كورونا.