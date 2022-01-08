إيران تفرض عقوبات جديدة على 51 مسؤولاً أمريكيًا

08:35 م السبت 08 يناير 2022
إيران تفرض عقوبات جديدة على 51 مسؤولاً أمريكيًا

وزارة الخارجية الإيرانية

طهران - (د ب )

أدرجت وزارة الخارجية الايرانية أسماء 51 مسؤولاً أمريكيًا على قائمة العقوبات الخاصة بإيران، بعد اتهامهم بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة باغتيال الجنرال قاسم سليماني في يناير 2020.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الأشخاص المعنيين بالعقوبات قد شاركوا في صنع القرار أو التخطيط أو التنظيم أو التمويل أو الدعم أو التوجيه أو تنفيذ عملية الاغتيال.

وكان سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، قد قتلا في العاصمة العراقية بغداد في الثالث من يناير 2020، جراء ضربة لطائرة مسيّرة بأمر من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

يذكر أن إيران قصفت بالصواريخ، بعد مقتل سليماني والمهندس ، قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتين تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق.

وزارة الخارجية الايرانية إيران قاسم سليماني

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