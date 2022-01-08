وزير خارجية طالبان يتوجه إلى طهران

07:46 م السبت 08 يناير 2022
وزير خارجية طالبان يتوجه إلى طهران

أمير خان متقي

كابول - (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحركة طالبان الأفغانية عبد القهار بلخي، أن وزير الخارجية، أمير خان متقي، غادر كابول على رأس وفد رفيع المستوى اليوم السبت، متجهًا إلى طهران.

وكتب "بلخي" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم السبت، أن متقي، سيجري مباحثات في طهران مع كبار الشخصيات الإيرانية متناولاً خلالها القضايا الاقتصادية والسياسية والمهاجرين، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم الأحد.

وأضاف متحدث الخارجية الأفغانية، أن وفد طالبان الزائر عقد قبل التوجه إلى طهران اليوم، اجتماعًا لتحديد أهم القضايا على جدول أعماله.

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