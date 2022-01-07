وزارة تونسية تكشف حقيقة تقديم مساعدات للشعب بقية 300 دينار

10:49 م الجمعة 07 يناير 2022
وزارة تونسية تكشف حقيقة تقديم مساعدات للشعب بقية 300 دينار

علم تونس

تونس - (أ ش أ):

نفت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية معلومات تداولتها صفحات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إطلاق رابط للتسجيل في منصة المساعدات الاجتماعية بقيمة 300 دينار، محذرة المواطنين من خطورة التلاعب بمشاعرهم الشخصية من خلال تلك الصفحات والمجموعات.

وطالبت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة- المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تلك المعلومات أوالتعامل مع تلك الصفحات المشبوهة، مشددة على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية التي تنشرها على صفحتها الرسمية.

ومن جهة نأحية أخري ..أعلنت الوزارة عن عزمها متابعة هذه المجموعات التي وصفتها بالمحتالة وفق الصيغ القانونية.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت تلقي طلبات للحصول على المساعدة الاستثنائية في 31 أغسطس وحتي 24 سبتمبر من عام 2021، وأتاحت الوزارة للمعترضين على رفض مطالبهم مهلة لتقديم وثائقهم والطعن في قرارات الرفض من 4 إلى 18 نوفمبر الماضي.

يشار إلى أن عدد المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية بلغ في 19 أكتوبر الماضي أكثر من 866 ألف شخص باعتمادات بلغت 260 مليون دينار.

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Asha
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