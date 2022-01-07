البيت الأبيض يرشح كوريلا لشغل منصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية

02:55 م الجمعة 07 يناير 2022
البيت الأبيض يرشح كوريلا لشغل منصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية

البيت الأبيض

واشنطن - أ ش أ

رشح البيت الأبيض اللفتنانت جنرال، مايكل إريك كوريلا، لقيادة منصب القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية.

وأكدت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم أن كوريلا سيحل مكان الجنرال كينيث ماكنزي، الذي تولى القيادة المركزية منذ مارس 2019.

ويعمل كوريلا، من مواليد مينيسوتا، حاليًا كقائد للفيلق الثامن عشر المحمول جواً في فورت براج، بولاية نورث كارولاينا، وهو الدور الذي شغله منذ عام 2019، وقبل هذا الدور، شغل كوريلا منصب رئيس أركان القيادة المركزية الأمريكية وشغل سابقًا منصب قائد الفرقة 82 المحمولة جواً في الجيش الأمريكي.

وسيشرف كوريلا على العمليات العسكرية في 21 دولة في شمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا.

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Asha
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