وزير الخارجية الأمريكي يعلن تعيين مبعوث جديد إلى القرن الأفريقي

11:59 م الخميس 06 يناير 2022
وزير الخارجية الأمريكي يعلن تعيين مبعوث جديد إلى القرن الأفريقي

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتنحى من منصبه، وذلك بعد أكثر من 9 أشهر شغل فيها المنصب.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أن ديفيد ساترفيلد السفير الأمريكي المنتهية ولايته لدى تركيا سيخلف فيلتمان في هذا المنصب، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن جيفري فيلتمان سيستمر في العمل بوزارة الخارجية بصفة استشارية.

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Asha
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