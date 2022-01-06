أمريكا تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي وتدعو لإجراء محادثات

واشنطن - (د ب أ):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية مؤخرا لم يمثل تهديدا مباشرا لأراضي الولايات المتحدة أو قواتها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وحث برايس نظام كيم جونج أون في كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات والاشتراك في "حوار مستدام وجوهري".

كانت كوريا الشمالية أكدت أنها أجرت تجربة لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت تم تطويره حديثا، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية اليوم الخميس، مما أثار القلق بشأن التقدم التكنولوجي الذي أحرزه هذا البلد المسلح نوويا في مجال الأسلحة التي يصعب اعتراضها ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية الرسمية (كيودو).