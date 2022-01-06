من بينها بيع عملات أجنبية.. تعديلات جديدة للحصول على الجنسية التركية

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت تركيا، الخميس، إجراء تعديلات على شروط الحصول على الجنسية عبر طرق استثنائية، حيث أصبح يتوجب على الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية بيع عملات أجنبية محددة في القانون للبنك المركزي التركي.

وبحسب اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية"، والتي نشرت في الجريدة الرسمية، ستباع العملات الأجنبية التي يتم إيداعها في البنوك التركية، من أجل الحصول على الجنسية التركية، للبنك المركزي.

كانت تركيا أجرت تعديلات منتصف 2019، حول الحصول على الجنسية التركية بطرق استثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات أو توظيف مواطنين.

وبحسب التعديلات الأخيرة، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بشرط عدم بيع العقار خلال مدة ثلاث سنوات، أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار.

وفي هذا الإطار وبموجب "اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية"، سيقوم الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية التركية، عبر إحدى الطرق المذكورة أعلاه، ببيع عملاته الأجنبية المحددة، للبنك المركزي التركي عبر البنوك النشطة في البلاد.

وسيتم الاحتفاظ بالليرة التركية التي نتجت عن بيع الدولار للمركزي التركي، في حسابات الليرة لدى البنوك، أو لدى إحدى أدوات الدين الحكومية، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات.