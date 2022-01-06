الصين عن أحداث كازاخستان: "مشكلة داخلية"

بكين- (د ب أ):

علقت الصين، الخميس، على الاضطرابات التي تشهدها الجارة كازاخستان بالقول إن ما يحدث بها "مشكلة داخلية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين: "إننا على ثقة في أن السلطات يمكنها أن تتعامل مع الوضع بالشكل الصحيح، ونأمل أن يستقر الوضع، وأن يعود النظام الاجتماعي لطبيعته".

وتشهد كازاخستان منذ أيام احتجاجات عنيفة على ارتفاع أسعار الطاقة. وطلب رئيسها قاسم جومارت توكاييف من "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة، المساعدة في استعادة النظام العام بعد أعمال الشغب التي شهدتها بلاده.